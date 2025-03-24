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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar programına katıldı

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:58
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar programına katıldı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        İlkadım ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin halkının oruçlarını açamadığını, içmeye su bulamadığını söyledi.

        İsrail'in ramazan ayında ateşkes anlaşmasını bozduğuna işaret eden Davutoğlu, "Şu anda Gazze'de zalim bir ırkçı yönetimin, Siyonistlerin baskısıyla Müslümanlar oruçlarını açmayı bırakın, içecek su bulamadılar. Tam ramazanın ortasında İsrail ateşkesi bozdu ve tekrar soykırıma başladı. Sebep ne biliyor musunuz? Bir İsrail milletvekili şunları söyledi: 'Müslümanlara, Filistinlilere saldırmanın en güzel vakti ramazan ayıdır. Çünkü ramazanda yorgun ve aç olurlar.' Bilmezler ki Gazzeli kahramanların karnı aç olsa bile yürekler sapasağlamdır." dedi.

        Ramazan denildiğinde akla 4 değerin geldiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Ramazan merhamet ayıdır. Zekatınızla, fitrenizle birçok şeyle ramazanda merhameti hissedersiniz. Ramazan aç kalmak değildir, bir merhamet hissini yaşamaktır. İkincisi ramazan bereket ayıdır, sofralar bereketlenir. Üçüncüsü, ramazan arınma ayıdır. Ramazandan önceki Berat kandilinde arınma olduğu gibi. Dördüncüsü ise ramazan huzur ayıdır." diye konuştu.

        Programa Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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