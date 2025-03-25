Samsun'da arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan zanlının yapılan sorgusunda 12 suç kaydının olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki internet kafede bir kişinin montundan 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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