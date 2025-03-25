Havza Kaymakamı Ayvat'tan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekilerden oluşan heyet kamuda istihdam edilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu ile Havza Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDYV) Müdürü Okan Ünal'dan oluşan heyet ilk olarak Havza Kaymakamlığında görevli şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler daha sonra Havza Adliyesini ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının birer millet emaneti olduklarını belirterek, "Bu ülke için canlarından geçenlerin yakınları veyahut bu uğurda gazilik makamına erişmiş sizleri ve gazi yakınlarımız için her daim kapımız açık. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, özlem ve minnet ile anıyor, kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim Ramazan Bayramı'mızı mübarek eylesin." dedi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu ise Havza'da kamu kurumlardan 38 şehit yakını, gazi ve gazi yakını çalıştığını ifade ederek, "Rabbim şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar versin. Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ayvat, eşi hakim Kübra Pala Ayvat ile birlikte şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına plaketlerini takdim ettiler.

Kaymakam Ayvat ve beraberindeki heyet diğer resmi kurum ve kuruluşlarında görevli şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret ettiler.