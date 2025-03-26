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        Terme Belediye Başkan Kul'dan Kadir Gecesi mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:07
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        Terme Belediye Başkan Kul'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kul, mesajında, bu mübarek gecenin tüm insanlık için barış, huzur ve birlik getirmesini diledi.

        Kadir Gecesi vesilesiyle dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin daha iyi idrak edileceğini ifade eden Kul, mesajında şunları kaydetti:

        "Ramazan ayının manevi huzurunu tüm hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. ‘Terme benim ailem’ diyerek çıktığım bu yolda tüm mahallelerimizde her gün farklı bir iftar programında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. On bir ayın sultanı ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim’in övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur'an'ın Peygamberimize nazil olmasıdır. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyor, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşehrilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyor, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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