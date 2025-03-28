Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinden öğrencilere bayram hediyesi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık dağıttı.

Canik ilçesinde bulunan Gödekli İlköğretim Okulu'nda okuyan 50 öğrenciye dernek tarafından, elbise ve ayakkabıdan oluşan bayramlık hediye edildi.

Daha sonra öğrenciler, okul bahçesine kurulan oyun parkında eğlendi.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, köy okulundaki çocuklara bayram sürprizi yaptıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin mutlu olması için harekete geçtiklerini anlatan Keskin, "

Samsun kent merkezinden 23 kilometre uzakta bulunan Gödekli Mahallesi'nde ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları çiftte bayram yaşamasını istedik. Bayram öncesinde öğrencilerimize tek tek hediyelerini dağıttık. Ayrıca onların bayrama daha çok mutlu girmesi için okul bahçesinde oyun parkı kurduk. Bizde öğrencilerimizle birlikte eğlendik" diye konuştu.