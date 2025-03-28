Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini diledi.

Bayramın sevgi, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşattığını belirten Doğan, "Bayramlar, küskünlüklerin sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günlerdir. Bu özel günlerin, aramızdaki bağları daha da güçlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunluların ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Doğan, bayramın ülkeye ve millete huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.