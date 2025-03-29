Alaçam Belediyesi barınma ihtiyacı bulunan aileler için yuva kuruyor

VEYSEL ALTUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde barınma ihtiyacı olan vatandaşlara belediye tarafından hayırseverlerin desteğiyle ev inşa ediliyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, muhtarlıklar ve duyarlı vatandaşlar vasıtasıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirlediklerini söyledi.

Belediye ve kaymakamlık ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek çalışmalara başladıklarını bildiren Özdemir, "İlçedeki vatandaşların sorununa 'Bizim sorunumuz değil.' diyemeyiz. Bu yüzden de elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerin barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şu an 4 inşaatımız var. Bunlardan ikisini bitirdik, teslim ettik. İkisi aktif şekilde devam ediyor. İki tane de tadilat yaptığımız evimiz mevcut." dedi.

Göreve geldikten sonra ev yapabilecek kalifiye personeli belediye bünyesine aldıklarını söyleyen Özdemir, "Kalıpçı, duvarcı, sıvacı, iç tesisatını yapmak için elektrikçi gerekiyor. Önce bu kalifiye personeli belediye bünyesine aldık. Belediyenin iş makinesi vardı zaten. Kendi ekipmanlarımızla, kendi personelimizin desteğiyle hızlı şekilde yapmaya başladık. Yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre içerisinde 80 metrekare 2 artı 1 odalı, normal bir ailenin yaşayabileceği evleri yapıp teslim ettik kendilerine." ifadelerini kullandı.

- "Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" Hayırsever insanların yardımlarını doğru yerlere ulaştırabilmek için öncülük ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Hayırsever iş insanları bu konuda çok duyarlılık gösterdiler, biri çıktı tuğlasını aldı, biri betonunu aldı, işte diğeri iç eşyasını aldı. Gerçek ihtiyaç sahibi olan aileleri belirleyip inşaatlarını da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız görev süremiz boyunca ilçede temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacı konusunda çalışmak çünkü evlerde görüyorsunuz, 5-6 yaşında çocuğu olanlar var. Okula giden çocuklar var. Bunların da herkesin de en doğal hakkı, barınma ihtiyacının sağlanmasıdır. Bu ihtiyacı inşallah görev süremiz içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Bu ilçede hiçbir kimsenin barınma ihtiyacı kalmasını istemiyoruz, amacımız budur. Burada belediyelerin öncülüğünde vatandaşlarımızın ve hayırsever insanların duyarlılığında çok güzel işler ortaya çıkıyor. Biz bunu gördük Alaçam'da, yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. İnşallah bütün Türkiye genelinde belediyelere, kaymakamlıklara örnek teşkil eder."