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        Doğuştan görme engelli Hamide teyze ördüğü örgülerle hayata bağlanıyor

        ERKUT KARGIN - Samsun'da Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan görme engelli 70 yaşındaki Hamide Alcan, yaptığı örgülerle vaktini değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:02
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        Doğuştan görme engelli Hamide teyze ördüğü örgülerle hayata bağlanıyor
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        ERKUT KARGIN - Samsun'da Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan görme engelli 70 yaşındaki Hamide Alcan, yaptığı örgülerle vaktini değerlendiriyor.

        Küçük yaşlarda annesinden dikiş ve örgü örmeyi öğrenen Alcan, yıllar içinde el becerilerini geliştirdi.

        Annesini kaybettikten sonra ablasıyla yaşayan ve 4 yıl önce de Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezine yerleşen Alcan, Havza Halk Eğitimi Müdürlüğünden görevlendirilen usta öğretici tarafından bebek yeleği, patik ve çocuk oyuncakları gibi örgüler yapmayı öğrendi.

        Vaktinin çoğunu yatağının üzerinde örgü örerek geçiren Alcan, yaptığı örgüleri ise çevresindekilere çocuk ve torunlarına vermeleri için hediye ediyor.

        - "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum"

        Alcan, AA muhabirine, örgü yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        Annesinin kışları yün eğirdiğini ve ilk olarak bu işi öğrendiğini belirten Alcan, "Ben de onunla beraber, 'Ben de yapacağım, ben de eğireceğim.' derdim. Ablalarım çorap örerken ben de merak ettim. Böyle öğrendim." dedi.

        Merkezde kendisine verilen eğitimle yeni teknikler de öğrendiğini, örgü yapmanın kendisini çok iyi hissettirdiğini dile getiren Alcan, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Boş dururken sıkılıyorum. Sanki üşüyorum gibi oluyor, kendimi yalnız hissediyorum. Böyle örgüme kafamı veriyorum." diye konuştu.

        İlmekleri sayarak ördüğü ürünün boyutunu ve şeklini sayılarla belirlediğini anlatan Alcan, "Mutlu olmak için, kendimi eğlendirmek için böyle uğraşıyorum işte." ifadesini kullandı.

        - "Doğuştan görme engelli olmasına rağmen görenler kadar güzel işler çıkarabiliyor"

        Merkezde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Sümeyye Yılmaz Ünal, Alcan'ın örgü yeteneğini kurumda daha da geliştirdiğini belirterek, "Bu yeteneğinin farkına vardı. Örgü örüyor, sıkılmıyor. Bu, ona iyi geliyor. Zaten terzilik hayali varmış öncesinde. Biraz bu örgü işiyle onun ucundan tutmuş oldu. Mutlu oluyor." şeklinde konuştu.

        Alcan'ı örgü örerken görenlerin şaşırdıklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

        "Doğuştan görme engelli olmasına rağmen görenler kadar güzel işler çıkarabiliyor. Bunu sayarak yapıyor ve yaptıklarını ölçebiliyor. Bu da kendisini daha huzurlu hissettiriyor. Kuruma gelen misafirlerimiz ya da başka görenler, çok şaşırıyorlar. Kendisi de bu yeteneğine karşı övgüler alınca daha da mutlu oluyor."

        Ünal, Alcan'ın ördüğü ürünlerin renklerine kendi karar verdiğini ve buna göre ip aldıklarını belirterek, ona her türlü konuda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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