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        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişi, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bıçaklarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:11
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        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişi, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bıçaklarla yakalandı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uygulamada çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca birçok araçta da arama gerçekleştirildi.

        Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 2 bıçak ve 8 mermi ele geçirildi.

        Araçta bulunan Ö.K. (24) ve H.Y. (25), gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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