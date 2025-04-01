Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişi, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bıçaklarla yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uygulamada çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca birçok araçta da arama gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 2 bıçak ve 8 mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.K. (24) ve H.Y. (25), gözaltına alındı.