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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:32
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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