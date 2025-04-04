Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya gümrük kaçağı elektronik sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

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