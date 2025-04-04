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        Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:40
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        Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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