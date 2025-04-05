Samsun'da kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yolla avlandığı değerlendirilen 1 ton midye ele geçirdi.

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