Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluk yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçen vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne yaşanan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.
Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması adına polislerin 24 saat esasıyla görev yaptığı bildirildi.
Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.