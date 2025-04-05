Pinokyo'nun 142 yıllık hikayesi müzikli anlatım ile sahneye konuldu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin 142 yıllık eseri olan çocuk masalı "Pinokyo"nun senfonik anlatımlı prömiyerini Samsun'da yaptı.

Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo", müzikli anlatım şeklinde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in bestelediği eser, Leyla Ceren Koç'un anlatıcılığında, orkestra şefi Artun Hoinic'in yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile sahnelendi.

Orkestra, teknik ekip olmak üzere 60 kişinin yer aldığı eserin başkemancısı Bestenaz Yakar Akyuva olurken, ışık tasarımını Berkay Bayrak, video projeksiyonu ise Murat Turgut üstlendi.

Eserin prömiyeri çocuklar ve sanatseverler tarafından ilgi gördü.

- Aileler ve çocuklar gösteriden memnun

Seyircilerden Elçin Sarıökmen, AA muhabirine, 10 yaşındaki oğlu Uras ile birlikte prömiyerde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gösteriden memnun kaldıklarını aktaran Sarıökmen "Çocukların müzik aletleri tanıması ve sesleri güzel dinlemeleri açısından güzeldi. Anlatım da çok güzeldi. Farklı bir gösteri oldu, teşekkür ediyoruz bu yeni gösteri için." dedi.