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        Pinokyo'nun 142 yıllık hikayesi müzikli anlatım ile sahneye konuldu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin 142 yıllık eseri olan çocuk masalı "Pinokyo"nun senfonik anlatımlı prömiyerini Samsun'da yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:13
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        Pinokyo'nun 142 yıllık hikayesi müzikli anlatım ile sahneye konuldu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Carlo Collodi'nin 142 yıllık eseri olan çocuk masalı "Pinokyo"nun senfonik anlatımlı prömiyerini Samsun'da yaptı.

        Sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındıran dünya klasiği "Pinokyo", müzikli anlatım şeklinde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

        Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic'in bestelediği eser, Leyla Ceren Koç'un anlatıcılığında, orkestra şefi Artun Hoinic'in yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile sahnelendi.

        Orkestra, teknik ekip olmak üzere 60 kişinin yer aldığı eserin başkemancısı Bestenaz Yakar Akyuva olurken, ışık tasarımını Berkay Bayrak, video projeksiyonu ise Murat Turgut üstlendi.

        Eserin prömiyeri çocuklar ve sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        - Aileler ve çocuklar gösteriden memnun

        Seyircilerden Elçin Sarıökmen, AA muhabirine, 10 yaşındaki oğlu Uras ile birlikte prömiyerde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gösteriden memnun kaldıklarını aktaran Sarıökmen "Çocukların müzik aletleri tanıması ve sesleri güzel dinlemeleri açısından güzeldi. Anlatım da çok güzeldi. Farklı bir gösteri oldu, teşekkür ediyoruz bu yeni gösteri için." dedi.

        Uras Sarıökmen ise gösteriyi beğendiğini belirterek, "Işıklar, animasyonlar güzeldi. Müzik çok güzeldi. Çok güzel bir gösteri herkes gelmeli." ifadesini kullandı.

        8 yaşındaki Aren Barılı, gösteriyi herkesin görmesini tavsiye ederek, "Arka planda fotoğraflar ile neler olduğunu gösteriyorlardı. Işıklar çok güzeldi. Çok yetenekliler. Bayağı zor bir şeyi başardılar. Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Rüzgar Kökten, eserde en beğendiği kısmın Pinokyo'nun hatalarından ders çıkarması olduğunu söyledi.

        Defna Gün de sahne dekorunu ve anlatıcıyı çok beğendiğini kaydetti.

        Ayşe Güneş Yıldız ise gösterinin çok güzel olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Pinokyo'nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorlukları senfonik anlatımla ele alınan eser, yarın 16.00'da yeniden beğeniye sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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