Samsun'da ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi 8. Sokak'ta yaşayan kardeşler B.K. (41) ve F.K. (36) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, ağabeyi B.K.'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı B.K. ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise şüpheli kardeş F.K'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
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