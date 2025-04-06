Samsun'da polis kaldırımda uyuklayan kişiyi güvenli şekilde evine götürdü
Samsun'un Bafra ilçesinde, polis ekipleri, kaldırımda uyuklayan kişiyi evine teslim etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde, polis ekipleri, kaldırımda uyuklayan kişiyi evine teslim etti.
Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, kaldırımda yarı baygın halde uyuklayan bir kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, aşırı alkollü olduğu tespit edilen Çetin A. sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.
Sağlık ve polis ekipleri, ayakta durmakta güçlük çeken Çetin A'yı, yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalıştı.
Uzun süren çabaların ardından ikna edilen Çetin A, polis aracına bindirilerek güvenli bir şekilde evine bırakıldı.
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