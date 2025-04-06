Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da polis kaldırımda uyuklayan kişiyi güvenli şekilde evine götürdü

        Samsun'un Bafra ilçesinde, polis ekipleri, kaldırımda uyuklayan kişiyi evine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da polis kaldırımda uyuklayan kişiyi güvenli şekilde evine götürdü
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, polis ekipleri, kaldırımda uyuklayan kişiyi evine teslim etti.

        Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, kaldırımda yarı baygın halde uyuklayan bir kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, aşırı alkollü olduğu tespit edilen Çetin A. sağlık ekiplerinin müdahalesini reddetti.

        Sağlık ve polis ekipleri, ayakta durmakta güçlük çeken Çetin A'yı, yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

        Uzun süren çabaların ardından ikna edilen Çetin A, polis aracına bindirilerek güvenli bir şekilde evine bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Samsun'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 5 kişinin öldüğü kazada baba-oğul toprağa verildi
        Samsun'da 5 kişinin öldüğü kazada baba-oğul toprağa verildi
        Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı