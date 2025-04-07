Samsun'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 15 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı
Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı.
Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerini sürdürdü.
Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 1376 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 322 okul çevresi, 132 umuma açık iş yeri ile 79 metruk bina denetlendi.
Trafik kurallarına uymayan 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, İlkadım ile Tekkeköy ilçesinde yoklama kaçağı bulunan 2 kişi yakalandı.
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