Samsun'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 15 öğrenci servisine cezai işlem uygulandı

Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 1376 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 322 okul çevresi, 132 umuma açık iş yeri ile 79 metruk bina denetlendi.

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