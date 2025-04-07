Samsun'da 11 bin 600 makaron ele geçirildi

Samsun'da 11 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 11 bin 600 makaron, 628 paket gümrük kaçağı sigara ile 44 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.