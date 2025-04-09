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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da kapılarını açacak

        Samsun Üniversitesi, 14 ve 15 Nisan'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na (OKAF'25) ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:47
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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 14 Nisan'da Samsun'da kapılarını açacak
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        Samsun Üniversitesi, 14 ve 15 Nisan'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na (OKAF'25) ev sahipliği yapacak.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuar için kamu ve özel sektörden birçok kurumla işbirliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

        Fuarda kamu ve özel sektör temsilcilerini öğrencilerle bir araya getireceklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler sadece üniversitede aldıkları eğitimle kalmasın, aynı zamanda gelsinler, bu firmaları görsünler, şirketleri görsünler. Kamunun sahip olduğu HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi büyük firmaları görsünler ve bu firmaları gördüklerinde kendilerine bir hedef seçsinler."

        Prof. Dr. Aydın, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Sinop, Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin paydaş olduğu fuarın, 14 ve 15 Nisan'da TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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