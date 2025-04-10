Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan F.Ş. (25), Ö.Ş. (31), D.Ş. (44), Ö.F.Ş. (17) ve O.S. (24) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Adreslerde arama yapan ekipler, 354 sentetik ecza, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 8 bin 400 lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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