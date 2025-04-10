Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 354 sentetik ecza, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 8 bin 400 lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.Ş. (25), Ö.Ş. (31), D.Ş. (44), Ö.F.Ş. (17) ve O.S. (24) işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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