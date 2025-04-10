Samsunlu polis Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nikah masasına oturdu

RECEP BİLEK/ÖZGÜR UYAROĞLU - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Samet Güdek, Sinem Balmum ile Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olan 10 Nisan'da memleketi Samsun'un Havza ilçesinde nikah masasına oturdu.

Polis memuru Güdek ile Sinem Balmum, 10 Nisan'da evlenme kararı alarak Havza Belediyesi Nikah Memurluğuna başvurdu.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli bir ekip ve polis otosunun eskortluğunda Havza Belediyesine gelen çiftin nikahı kıyıldı.

Şahitler huzurunda evliliğe ilk adımını atan çifte, evlilik cüzdanını Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Özkan Cinbek takdim etti.

Polis üniformasıyla nikaha gelen Samet Güdek, AA muhabirine, kendisi için çok önemli bir günde nikah masasına oturmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

10 Nisan'ın çok anlamlı olduğunu belirten Güdek, "Hem polisliğimiz, mesleğimiz açısından, bu armayı taşıdığım için, ay yıldızlı bayrağı göğsümde taşıdığım için çok sevinçliyim. Ayrıca evlilik yıl dönümümüz 10 Nisan'da kutlanacak. Onun için de ayrıca mutluluk, gurur duyuyorum." dedi.