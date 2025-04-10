Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat alanı yanındaki yol kısmen çöktü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat alanının yanındaki yolda kısmen çökme meydana geldi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat alanının yanındaki yolda kısmen çökme meydana geldi.
Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı yakınlarında yer alan bir inşaat alanındaki yol kısmen çöktü.
Bölgeye polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Yolda oluşan çökme nedeniyle inşaatın temeline doğru yaklaşık 10 metrelik toprak kayması oluştu.
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