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        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:30
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        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." dedi.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, ligin üçüncü sırasındaki takımla zor bir maç oynadıklarını söyledi.

        Samsunspor'un iç saha performansının taraftarları ile birlikte iyi olduğuna işaret eden Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması bizim için bir şanstı ama devamında rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı her zaman yukarı çıkıyor. Bunu da net bir şekilde bugün gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli teknik adam, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Geçen hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsunspor'u burada deplasmanda yenmek... Oyun kalitesi ve taktiksel olarak bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Samsunspor'un önemli eksikleri vardı, bunu da gözardı etmemek lazım. Hücumda da bence az ürettiler ama az üretmenin nedeni Galatasaray savunmasının bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk. Özellikle 1-0 sonrasında rakibimiz çok açılmadı. Yani defansif dizilişini çok kaybetmedi. Bize çok pozisyon vermediler ama kendileri de çok fazla pozisyona girmedi."

        Samsunspor'un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ben Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi aktarmıştım. Yarı otomatik ofsayt sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim. Kulübede gol olduktan hemen sonra laptopa baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu. Çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akış açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi. Bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık. En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Marka değerini düşürdüğünüz için. Önemli bir marka değerimiz var. O anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani ofsayt çizgisi, hakem.... Bunlar artık hep kırmızı çizgimiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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