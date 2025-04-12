Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        ABONE OL

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Tribünde güzel bir taraftar vardı. Ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik. Maça çok iyi başladık, güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil. Nasıl bir çizgi çizdiler... Buz gibi golümüzü iptal ettiler. Ondan sonra çok istedik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik sonra Galatasaray bir karambolde gol buldu." dedi.

        İkinci yarıda oyunu dengelemek istediklerini ancak kalelerinde erken bir gol bulduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Ondan sonra Samsunspor'un gücü bu kadar. Biz sezona başlarken hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Lig üçüncülüğündeyiz. Yaklaşık 23 haftadır üçüncüyüz. Bu bir tesadüf değil. Ama bizim kadromuz çok dar. 3 tane sakatımız vardı, ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Sonuçta biz sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız. Bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş rakibimiz. Tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Şu an görünen Beşiktaş'a karşı çekişeceğiz, Eyüpspor'a çekeceğiz. Arkasından Başakşehir, Göztepe var. Yani bu köprünün altında çok sular akacağını görürüz. Bizi Avrupa'ya götürecek 2 takım var, Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü ikisi de rakiplerimizle oynuyor."

        - "Bütün kredilerimizi bu maça kadar tüketmiştik"

        Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un bu sezon ilk kez peş peşe 3 maç kaybettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu bizim için tehlike çanları. Çünkü bütün kredilerimizi de bu maça kadar tüketmiştik. Bu maçta yeni bir beyaz sayfa açıp yeni bir başlangıç yapalım istedik. Ama biz çok istememize rağmen Galatasaray bizden daha fazla istemiş, daha fazla çalışmış. Sonuçta Galatasaray istediği 3 puanı aldı, onları tebrik ediyoruz. Artık önümüzde 2 tane deplasman var, Alanya ve Bodrum. Bu ikisi de çok zor maç, onlara bakacağız."

        Karşılaşmada istedikleri performansı sergileyemediklerini aktaran Yıldırım, "Bu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Yani ligin birincisini yenmek kolay değilmiş. Biz denedik, çok istedik olmadı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama
        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da otobüsün tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından
        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından