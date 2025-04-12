Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının ardından

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, sahaya galibiyet için çıktıklarını belirterek, "Tribünde güzel bir taraftar vardı. Ne yaptıysak Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik. Maça çok iyi başladık, güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç ofsayt değil. Nasıl bir çizgi çizdiler... Buz gibi golümüzü iptal ettiler. Ondan sonra çok istedik, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik sonra Galatasaray bir karambolde gol buldu." dedi.

İkinci yarıda oyunu dengelemek istediklerini ancak kalelerinde erken bir gol bulduklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ondan sonra Samsunspor'un gücü bu kadar. Biz sezona başlarken hiç hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Lig üçüncülüğündeyiz. Yaklaşık 23 haftadır üçüncüyüz. Bu bir tesadüf değil. Ama bizim kadromuz çok dar. 3 tane sakatımız vardı, ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Sonuçta biz sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız. Bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş rakibimiz. Tek hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Şu an görünen Beşiktaş'a karşı çekişeceğiz, Eyüpspor'a çekeceğiz. Arkasından Başakşehir, Göztepe var. Yani bu köprünün altında çok sular akacağını görürüz. Bizi Avrupa'ya götürecek 2 takım var, Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü ikisi de rakiplerimizle oynuyor."