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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlünün de olduğu 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:19
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlünün de olduğu 16 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde, 510,8 gram sentetik uyuşturucu, 20,95 gram esrar, 158 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edilirken, 10 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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