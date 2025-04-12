Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

Operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde, 510,8 gram sentetik uyuşturucu, 20,95 gram esrar, 158 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlünün de olduğu 16 kişi yakalandı.

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