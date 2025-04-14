Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin 59 sentetik ecza hapı, 9 kök kenevir bitkisi ile 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Zanlılardan T.A'nın (33), "uyuşturucu madde kullanmak, yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve basit yaralama" suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
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