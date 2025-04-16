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        OMÜ tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda başarılara imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:58
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        OMÜ tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda başarılara imza attı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada OMÜ, erkekler kategorisinde Türkiye birincisi, kadınlarda Türkiye üçüncüsü olurken, genel klasmanda ise üniversiteler arasında Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

        Şampiyonada Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Alihan Kuru, Enes Kaplan ve Tuanna Nazlı Kesgin altın madalya kazanırken, Gökhan Emre Kesgin ile Kardelen Demir gümüş madalyanın sahibi oldu. Tarık Altıngöz ise bronz madalya elde etti.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenör Sebahattin Yaşar'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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