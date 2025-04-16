Havza'da hacı adaylarına eğitim verildi

Müftü Alıcı bu yıl Havza'dan 91 hacı adayının kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Alıcı, "Hacı adaylarına nasıl ibadet edecekler, nereleri ziyaret edecekler, nasıl hacı olacaklarına kadar her konuda eğitici bilgiler vermekteyiz. Eğitim 2 gün sürecek. İnşallah hacı adaylarımız 29 Nisan’dan itibaren kutsal topraklara gitmeye başlayacaklar." dedi.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı ve din görevlileri, Kevser Camisi'nde hacı adaylarına tavaf, say, ihram giyme gibi konularda bilgi verdi.

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