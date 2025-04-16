AK Parti Çarşamba 91. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı tarafından 91. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çarşamba Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, toplantıyı büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini ifade ederek,

“12 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz ilçe kongremizin ardından, il kongremizi de Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Biz AK Parti ailesi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar her zaman halkımıza hizmeti ilk görev olarak kendimize belirledik ve bu sorumluluk bilinci ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gayelerinin Samsunluların başka şehirlere göç etmeden Samsun’da istihdamın arttığı bir Samsun oluşturmak olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise