Samsun'da tırın çarptığı yaya öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi'nde A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Söner'e (23) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Söner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü A.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Söner'in küçük sanayi sitesinin inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
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