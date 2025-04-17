Samsun'da 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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