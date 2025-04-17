Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Paneli düzenlendi

        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov” konulu panel düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve panel başkanlığını Hafize Nida Sarıoğlu'nun yaptığı “Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov” konulu panelde panelist öğrenciler Cengiz Aytmatov’un hayatı, eserleri, düşünce dünyası gibi konularda sunumlar yaptılar.

        Panel öncesi öğrenciler Aytmatov’un Toprak Ana eserinden uyarlanan kısa bir tiyatro oyunu sahnelediler.

        Panel sonrası ise ilçede görev yapan müzik öğretmenleri ve okul korusu tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

        Programın sonunda konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ Havza’da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin ikinci etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu proje düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etkileri ve katkıları olan yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması temeline dayalı bir faaliyet yürütmeyi hedeflemekte. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için çok okumaları ve okuduklarını anlamaları gerekli. Bunun için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkan Vekili Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından panelde görev alan öğretmen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Antalya'da dehşet! Genç kadın evinde ölü bulundu!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        2 isim hariç, herkese kapı açık!
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi

        Benzer Haberler

        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sür...
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        90 yaşındaki yengesini dövüp altın ve parasını alan şüpheli ile kız arkadaş...
        90 yaşındaki yengesini dövüp altın ve parasını alan şüpheli ile kız arkadaş...
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        90 yaşındaki annesini dövüp altın ve parasını alan şüpheli ile kız arkadaşı...
        90 yaşındaki annesini dövüp altın ve parasını alan şüpheli ile kız arkadaşı...
        Öğrencilerden savaş bölgelerindeki çocuklara destek için UNICEF'e mektup
        Öğrencilerden savaş bölgelerindeki çocuklara destek için UNICEF'e mektup