Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar Çanakkale'yi gezecek

Samsun'un Salıpazarı ilçesinden 44 muhtar, Çanakkale'ye uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle, mahalle muhtarları için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

Geziye katılan 44 muhtar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferimizin 110. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde muhtarlar için gezi organize ettiklerini söyledi.

Muhtarların tarihi zaferin kazanıldığı bölgeyi gezeceğini belirten Karaca, "Bu vatan için, bu bayrak için ve bu ezan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anısına, muhtarlarımızı tarih kokan topraklara uğurluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Furkan Avcı, dua etti.

Törene, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İlçe Müftüsü Furkan Avcı ve mahalle muhtarları katıldı.