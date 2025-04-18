Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Vezirköprü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)
        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)
        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da ilkokul öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti
        Samsun'da ilkokul öğrencileri "Sıfır Atık Köyü"nü ziyaret etti
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefi madalyalar kazanm...
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda Türkiye'nin hedefi madalyalar kazanm...