Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Vezirköprü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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