Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Türk halk müziği konseri düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı kapsamında, Türk halk müziği konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:16 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Türk halk müziği konseri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı kapsamında, Türk halk müziği konseri gerçekleştirildi.

        OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Korosu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğunca, OMÜ'nün kuruluşunun 50. yılı kapsamında konser programı düzenlendi.

        Akademisyen, idari personel ve öğrencilerin yer aldığı koro, orkestra şefliğini üstlenen OMÜ Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Dr. Oğuz Yılmaz eşliğinde OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

        Erzurum, Elazığ, Bartın, İzmir, Kırşehir, Kırklareli, Şanlıurfa, Samsun-Çarşamba, Bergama, Manisa, Rize ve Artvin yörelerine ait eserleri seslendiren koroya zaman zaman katılımcılar da eşlik etti.

        Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ve OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)
        Emine'yi öldüren eşe yardım iddiasıyla 1 gözaltı (2)
        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Samsun Of Çaykara Derneği 50. yılını kutladı
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Bafra Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin bu yılki gündelik ücretleri bel...
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü