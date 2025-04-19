Samsun'da sis etkili oldu
Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı.
Atakum ilçesi ve Samsun-Ankara kara yolunda görüş mesafesi düştü. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.
Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.