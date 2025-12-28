Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:15
        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Ekipler aramalarında 1148 sentetik ecza, 74 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği buldu.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

