Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

