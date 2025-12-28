Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
Ekipler aramalarında 1148 sentetik ecza, 74 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 tabanca fişeği buldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.