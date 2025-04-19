Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Başkan Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı ile halkla buluştu

        AK Parti'nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda Bafra Belediyesince, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı ile halkla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti'nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda Bafra Belediyesince, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenledi.

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini doğrudan dinledi.

        İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta gerçekleşen buluşmada Başkan Kılıç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kılıç, özellikle Millet Bahçesi ve yapımı devam eden Millet Camisi projeleri ile altyapı çalışmalarına değindi.

        Vatandaşlar ise etkinlik boyunca mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dile getirdiler. Özel mülklerde bulunan ağaçların yolları kirlettiği, bazı bölgelerde çöp konteyneri sayısının yetersiz olduğu ve parklardaki güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde önerilerde bulundular.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların aktardığı tüm aksaklıkları dikkatle not alarak, ilgili birimlere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, Bafra Belediyesi'nin halkla olan doğrudan iletişimini güçlendirme ve yerel yönetimde katılımcılığı artırma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

        Programda, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Fatih Yıldız ile mahalle de sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Bafra'da Doğa ve Yaşam" fotoğraf yarışması başvuruları başladı
        "Bafra'da Doğa ve Yaşam" fotoğraf yarışması başvuruları başladı
        Bafra Emniyeti, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Bafra Emniyeti, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda sona yaklaşıldı
        Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda sona yaklaşıldı
        Küresel ısınma kuşların göç hareketlerini de etkiledi
        Küresel ısınma kuşların göç hareketlerini de etkiledi
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun'da sis etkili oldu
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı