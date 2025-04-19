Başkan Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı ile halkla buluştu

AK Parti'nin milletle bütünleşen belediyecilik anlayışı ve şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda Bafra Belediyesince, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini doğrudan dinledi.

İsmet Paşa Mahallesi Muhtarlığı önündeki parkta gerçekleşen buluşmada Başkan Kılıç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada yapılan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kılıç, özellikle Millet Bahçesi ve yapımı devam eden Millet Camisi projeleri ile altyapı çalışmalarına değindi.

Vatandaşlar ise etkinlik boyunca mahallelerinde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dile getirdiler. Özel mülklerde bulunan ağaçların yolları kirlettiği, bazı bölgelerde çöp konteyneri sayısının yetersiz olduğu ve parklardaki güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde önerilerde bulundular.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların aktardığı tüm aksaklıkları dikkatle not alarak, ilgili birimlere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, belediye tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.