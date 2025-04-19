89 yıllık senfonik masal "Peter ve Kurt" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Sergey Prokofiev'in 1936 yılında çocuklar için bestelediği senfonik masal "Peter ve Kurt"un prömiyerini Samsun'da yaptı.

Uyanıklık, cesaret ve beceriklilik gibi istenen öncü erdemleri ele alarak çocuklara müziği sevdiren eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunuldu.

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Rus besteci Sergey Prokofiev'in 89 yıllık eseri, SAMDOB Sanat Danışmanı Cenk Bıyık'ın anlatıcılığında orkestra şefi Patrick David Murray'ın yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile sahnelendi.

Orkestra ve teknik ekip olmak üzere 55 kişinin yer aldığı eserin başkemancısı Gözde Yardımlı olurken, ışık tasarımını Erdem Kuzaytepe, video projeksiyonu ise Murat Turgut üstlendi.

Müzikal masalın prömiyeri çocuklar ve sanatseverlerce ilgi gördü.