Çarşamba'da işyeri yangınında maddi hasar oluştu

İhbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kızılot Mahallesi'nde Onur S.'ye ait işyerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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