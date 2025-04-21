Samsun'da kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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