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        Samsun'da kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:00
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        Samsun'da kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Can U. (27) yönetimindeki 55 ALB 39 plakalı kamyonet, Samsun Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Öncü'nün (60) kullandığı bisikletle çarpıştı.

        Kazada, bisikletin sürücüsü Öncü, yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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