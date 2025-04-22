Havza'da kan bağışı kampanyası

Samsun'un Havza ilçesinde "Havza'nın Kanında Hayat Var" mottosu ile kan bağışı kampanası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini" projesi kapsamında ülke genelinde başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyasına destek olmak amacı ile Havza Kaymakamlığı öncülüğünde Havza Belediyesinin desteklerinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Mehmetçik Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının Havza'da rekor düzeyde bir kan bağışı sayısı yakalamak olduğunu belirterek, "Bu gün kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza birer fidan hediye ederek doğaya da hayat verme gayretindeyiz. Kampanyamıza destek veren tüm kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de kan bağışı kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederek, "Kan bağışı hayat kurtarır. İhtiyaç sahibi insanlarımızın imdadına yetişmek için kan bağışında bulunalım." ifadelerini kullandı.