Samsun'da uyuşturucu ve silah parçaları ele geçirildi

Aramalarda, 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 5 tabanca sürgüsü ile çeşitli tabanca parçaları, 2 şarjör, 9 fişek, 2 hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 sentetik ecza hapı ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile silah parçaları ele geçirildi.

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