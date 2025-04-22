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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:10 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:11
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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kul, mesajında, 23 Nisan'ın milletin ulusal egemenliğinin ilan edilişinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü geleceğin güvencesi çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Kul, şöyle devam etti:

        "Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak çocuklarımıza duyulan güven ile geleceğimizin onların ellerinde şekilleneceğine işaret etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, milletimizin sadece vatan topraklarını işgalden kurtarma ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama azminin değil, aynı zamanda ülkenin yönetim biçimi ile ilgili kararlılığının da anlamlı bir ifadesidir."

        Daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğin güvencesi, teminatı çocukları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamanın ortak hedef olduğuna işaret eden Kul, şunları kaydetti:

        "Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve ülkemizin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli bir vesiledir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğruna hayatlarını kaybetmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."

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