Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak cep telefonu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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