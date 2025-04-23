Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında park halindeki bir araçta arama yapıldı.

        Ekiplerce araçta 2 ton midye ele geçirilirken, sürücüye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından 51 bin 371 lira para cezası verildi.

        Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü

        Benzer Haberler

        OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da koltuğunu 8 yaşındaki Ada Rabia'ya bıraktı
        OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da koltuğunu 8 yaşındaki Ada Rabia'ya bıraktı
        Samsun'da görsel sanatlar öğretmeni, doğal malzemeleri sanat eserlerine dön...
        Samsun'da görsel sanatlar öğretmeni, doğal malzemeleri sanat eserlerine dön...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bafra'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Bafra'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Bafra'ya gelen sporcular tarihi ve doğal güzellikleri gezdi
        Bafra'ya gelen sporcular tarihi ve doğal güzellikleri gezdi
        ATM'den para çekerken öldürülen Ali'nin cinayet şüphelisi: Kimse beni azmet...
        ATM'den para çekerken öldürülen Ali'nin cinayet şüphelisi: Kimse beni azmet...