Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, üç şehirde sanatseverlerle buluşacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Devlet Opera ve Balesi, üç şehirde sanatseverlerle buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Amasya, Tokat ve Kars'ta sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor.

        Bu kapsamda SAMDOB, 24 Nisan'da Amasya'daki sanatseverlerle buluşacak.

        Saraydüzü Kışla Binası İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda saat 14.00'te "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik sanatseverlerle bir araya gelecek SAMDOB, Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda ise saat 20.00'de "Doktor Mucize" operasını izleyicinin beğenisine sunacak.

        Tokatlı sanatseverler ile de bir araya gelecek olan SAMDOB, 3 Mayıs'ta Erbaa ilçesinde, 4 Mayıs'ta ise Tokat merkezde "Okulumuz Orman" çocuk oyunu ve "Doktor Mucize" operasıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

        SAMDOB'un son durağı ise Kars olacak. Haziranın ilk haftasında yapılması planlanan turnede bir çocuk oyunu ile opera izleyicinin beğenisine sunulacak.

        - Genç yetenekler de keşfediliyor

        SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağının geçen yıl Şırnak olduğunu ve sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

        Festival kapsamında farklı şehirlerde yeni duraklar belirlediklerini ve vatandaşları sanatla ücretsiz buluşturduklarını aktaran Salcan, şöyle devam etti:

        "Bizim ilk durağımız 24 Nisan'da Amasya. Gündüz, 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu küçük kardeşlerimiz ile buluşturacağız. Akşam da Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını sanatsever ile buluşturacağız. Bilhassa bu operayı seçtik çünkü Türkçe ve komik opera. Seyircinin keyifle ayırılacağını düşünüyoruz. Daha sonra da Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta da aynı programı icra edeceğiz, orada Erbaa ilçesinde ve Tokat merkezde sanatseverlerle buluşacağız."

        Son duraklarının Kars olacağının bilgisini veren Salcan, haziranın ilk haftasında bir gün seçeceklerini ve programı ona göre organize edeceklerini ifade etti.

        Ziyaret ettikleri illerde temsillerin yanı sıra yetenek taramaları da yaptıklarını belirten Salcan, şunları kaydetti:

        "Güzel sanatlar liselerini genelde tercih ediyoruz. Amacımız Anadolu'nun taşrasındaki genç yeteneklerimizi, geleceğin belki de büyük sanatçılarını bulmak, keşfetmek ve onlara bir şekilde öncülük etmek. Devlet Opera ve Balesinin kuruluş kanununun birinci maddesi, opera ve bale sanatını yaymak ve yaygınlaştırmaktır. Genel Müdürümüz Tan Sağtürk'ün öncülüğünde başlayan bu festival, tam olarak bu maddeyle örtüşmektedir. O yüzden biz çok mutluyuz. Umarım ulaşamadığımız şehir, temsil izletmediğimiz insan kalmayana kadar elimizden geleni yapacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu
        Samsun'da kaçak avlanan 2 ton midyeye el konuldu
        OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da koltuğunu 8 yaşındaki Ada Rabia'ya bıraktı
        OMÜ Rektörü Aydın, 23 Nisan'da koltuğunu 8 yaşındaki Ada Rabia'ya bıraktı
        Samsun'da görsel sanatlar öğretmeni, doğal malzemeleri sanat eserlerine dön...
        Samsun'da görsel sanatlar öğretmeni, doğal malzemeleri sanat eserlerine dön...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bafra'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Bafra'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi
        Bafra'ya gelen sporcular tarihi ve doğal güzellikleri gezdi
        Bafra'ya gelen sporcular tarihi ve doğal güzellikleri gezdi