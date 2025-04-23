19 Mayıs ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı

19 Mayıs Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde açılan parkta, çocuklar eğitim parkurunda elektrikli araçlar kullanarak hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.