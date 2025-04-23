19 Mayıs ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı.
19 Mayıs Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde açılan parkta, çocuklar eğitim parkurunda elektrikli araçlar kullanarak hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.
Etkinlikte çocuklara ayrıca belediye görevlilerince çeşitli hediyeler verildi.
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