Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 187 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan E.K.H. (23) jandarmaya götürüldü.
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